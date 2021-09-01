"Оман с 1 сентября разрешил въезд в страну гражданам, у которых есть сертификат вакцинации от коронавируса. Список стран, откуда был ранее запрещен въезд в Оман, также отменен, поэтому туристы могут свободно посетить султанат", — пишет издание.

Как отмечает журнал, Оман смогут посетить обладатели виз, а также те, кто может получить их по прибытии. Путешественникам необходимо предъявить сертификат вакцинации, в котором указано получение двух доз препарата не позднее, чем за 14 дней до поездки. При этом страна признает российскую вакцину "Спутник V".

Также всем пассажирам нужна справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за 96 часов до прибытия в Оман (если перелет до страны более 8 часов). Или за 72 часа до поездки – для более коротких международных рейсов. Правила не касаются лиц моложе 18 лет и тех, кто имеет подтвержденный медотвод от прививки.

"Если нет справки с ПЦР-тестом, то его нужно будет сдать по прибытии, а затем соблюдать карантин до появления результатов теста. Все это время местонахождение туриста будет определять электронный браслет. Если тест будет положительным, то карантин продлевается еще на 10 дней", — пишет Time Out Dubai.

Кроме того, туристам нужно перед поездкой зарегистрироваться в приложении Минздрава Омана, туда нужно загрузить сертификат вакцинации и результат ПЦР-теста.

Как поясняет издание, если у переболевшего коронавирусом тест по прибытии вдруг показывает положительный результат, то его освободят от самоизоляции при условии, что у него есть документы, подтверждающие перенесенное заболевание и пребывание на карантине до поездки в Оман.

В настоящее время между РФ и Оманом нет прямого регулярного авиасообщения, но добраться в султанат можно со стыковкой в Катаре (Доха), Турции (Стамбул) и ОАЭ (Абу-Даби). Для въезда российским туристам нужна виза.