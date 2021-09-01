"Елена де Бошам работает в туризме более 15 лет. Занимала управляющие позиции в российских туроператорских компаниях, где руководила разработкой туристических программ, организацией мероприятий, а также расширением сотрудничества с российскими и иностранными партнерами. До назначения в Atout France работала в качестве независимого консультанта туристических проектов в России, Украине и странах СНГ", — говорится в сообщении.

Елена де Бошам окончила Московский педагогический институт и французскую школу туризма EFT (Париж), а также является сертифицированным специалистом по маркетингу.

Фото: Facebook / elena.debeauchamp

"Для меня большая честь стать частью Atout France, и я твердо верю, что вместе с коллективом Atout France работа представительства будет успешной, несмотря на непрерывно меняющуюся ситуацию в индустрии туризма", — цитирует ее пресс-служба российского представительства агентства.

Atout France занимается привлечением во Францию иностранных туристов. У агентства 32 бюро в различных странах мира, которые ведут работу по продвижению Франции как туристического направления и организуют различные маркетинговые мероприятия в этой сфере для туроператоров и туристов. В России представительство агентства работает с 2002 года. В 2019 году, до пандемии коронавируса, Францию посетили около миллиона российских туристов.