"Снова открываются экспозиции, которые ранее были недоступны из-за санитарно-эпидемиологических ограничений. Новая гибкая система позволит посетителям перемещаться без ограничительных рамок строгой маршрутизации и увидеть практически все залы музейного комплекса, независимо от выбранного маршрута", — говорится в сообщении.

Новая система заработала с 1 сентября. Два существующих маршрута — вход с Иорданской лестницы и вход с Церковной лестницы — дополнили рядом залов, представляющих разные культуры и периоды, но гости могут переходить с маршрута на маршрут, руководствуясь собственными предпочтениями.

Антикоронавирусные ограничения по передвижению для посетителей действовали в Эрмитаже больше года.