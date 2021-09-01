К программе подключились 64 учреждения Санкт-Петербурга, в их числе федеральные, городские и частные. Так, участниками проекта стали Мариинский, Михайловский и Александринский театры, БДТ им. Г. А. Товстоногова, МДТ — Театр Европы, театр Комедии им. Н. П. Акимова, Балтийский дом, Мюзик-Холл, "Санктъ-Петербургъ Опера", театр "Мастерская, говорится в сообщении.

В городской администрации отметили, что в проекте задействованы также Эрмитаж, Русский музей, музеи-заповедники "Царское Село", "Павловск", "Петергоф" и "Гатчина", Исаакиевский собор, выставочный зал "Манеж".

С 1 сентября в России стартует федеральная программа "Пушкинская карта". С помощью специальной банковской карты, на которую будет начислено из федерального бюджета 3 тыс. рублей, молодые люди от 14 до 22 лет смогут приобретать билеты в театры, музеи и концертные залы. В следующем году сумма вырастет до 5 тысяч рублей. Расплачиваться по карте можно только при покупке билетов на культурные мероприятия.

"Уже сегодня можно скачать мобильное приложение "Госуслуги.Культура" и приступить к выбору мероприятий из афиши "Пушкинской карты", — сообщил на своей странице в соцсети "Вконтакте" председатель городского комитета по культуре Константин Сухенко.