"На текущий (момент) виртуальную карту оформили уже свыше 15 тысяч человек. Примечательно, что первый билет на спектакль в Московский академический театр Сатиры приобрела девушка из Омска", — сообщила министр, слова которой привели в пресс-службе Минкультуры РФ.

"Пушкинская карта" — программа популяризации культурных мероприятий, которая была создана по инициативе президента РФ. С ее помощью молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет смогут приобретать билеты в театры, музеи и концертные залы за государственный счет. Каждому участнику программы будет подарена "Пушкинская карта" номиналом 5 тысяч рублей на календарный год, в 2021 году в рамках пилотного проекта эта сумма составит 3 тысячи рублей. Эти деньги можно будет потратить на билеты в федеральные, региональные и частные учреждения культуры, всего в программе примут участие 800 учреждений культуры, а посетить их смогут, как ожидается, около 13 млн человек. Программа начала работать с 1 сентября.