"2,3 млн автомобилей проехало по Крымскому мосту за три летних месяца, что превышает показатели аналогичных периодов 2020 и 2019 годов на 15% (1,9 млн машин) и на 2,2 % (2,25 млн машин), соответственно", — говорится в пресс-релизе.

Среднесуточная интенсивность движения выросла в 2,2 раза по сравнению с весенним трафиком — до 25 тыс. автомобилей.

Наибольшее количество автомобилей отправилось в Крым 1 августа: 21 тыс. 738, в обратном направлении — 20 августа: 20 тыс. 260 за сутки. Максимальный суточный показатель отмечен 1 августа: 35 тыс. 840 транспортных средств в оба направления.

"Самый интенсивный месяц был август. Среднесуточная интенсивность движения составила более 30 тыс. транспортных средств. В оба направления проехало более 930 тыс. машин, что обусловлено завершением туристического сезона. В июле по Крымскому мосту проехало более 820 тыс. автомобилей, а в июне — почти 550 тыс. машин в оба направления. В период бархатного сезона, автопоток сохранится на высоком уровне", — отмечает федеральное казенное учреждение.

Согласно статистике, в выходные дни наблюдается повышение интенсивности движения транспорта. Менее загруженные дни недели — среда и четверг.

В целом с начала работы автодорожной части моста — с середины мая 2018 года — по мосту проехало более 16,7 млн автомобилей (в том числе более 2,1 млн фур и 186 тыс. автобусов).

Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России и Европе. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыли 16 мая 2018 года, проезд грузовиков — 1 октября того же года. Пассажирские поезда пошли по ж/д части моста 25 декабря 2019 года. Грузовые поезда запустили 30 июня 2020 года.

Стоимость транспортного перехода, генподрядчиком строительства которого являлась компания "Стройгазмонтаж" (СГМ, до ноября 2019 года принадлежала Аркадию Ротенбергу), составляла порядка 228 млрд рублей.