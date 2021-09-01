"Драма разыгралась днем на балконе одного из отелей Пицунды: пьяный турист из Самары беспричинно нанес ножом хозяину гостиницы множество колото-резанных травм в область шеи и рук. В завязавшейся драке самарец также нанес ножевые ранения отдыхающей из Новосибирска и скрылся с места преступления", — говорится в сообщении.

По горячим следам полиция задержала подозреваемого во дворе соседнего гостевого дома, с места происшествия изъят нож.

Следователи УВД по Гагрскому району передали материалы по этому происшествию в прокуратуру для принятия процессуального решения.