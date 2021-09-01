По подсчетам "Интерфакса", это примерно на 19% меньше, чем в том же месяце "доковидного" 2019 года: тогда в дальнем следовании было перевезено почти 14 млн пассажиров.

Как сообщает пресс-служба, в дальнем следовании за 8 месяцев отправлено 64,5 млн пассажиров (+41,1%), в пригородном сообщении — 631 млн (+24,9%).

По оперативным данным, в августе 2021 года на инфраструктуре ОАО "РЖД" перевезено 95,4 млн пассажиров, что на 1,6% превышает аналогичный показатель прошлого года. В том числе в пригородном сообщении количество отправленных пассажиров снизилось на 0,7% – до 84 млн человек, в дальнем следовании выросло на 22,9% – до 11,4 млн человек.