"С 6 сентября на внутренних рейсах Турции будет использоваться приложение для проверки наличия у пассажира сертификата вакцинации от коронавируса, ПЦР-теста или экспресс-теста на антиген. Правило внедрено в соответствии с требованием МВД страны. Под него попадают все авиакомпании, выполняющие внутренние рейсы, а также автобусы и железнодорожный транспорт", — написал он в Twitter.

Как отмечают турецкие СМИ, 20 августа МВД Турции выпустило циркуляр "Обязанность проведения ПЦР-теста для некоторых видов деятельности", согласно которому с 6 сентября справку с отрицательным результатом анализа будут требовать также на концертах, в кино и театрах. Лица, у которых нет сертификата о вакцинации или справки о перенесенной болезни, должны будут делать ПЦР-тест перед посещением заведения или поездкой по стране.

Кроме того, в Турции по-прежнему действуют обязательные электронные анкеты для приезжающих. На основе заполненной информации и личных данных будет автоматически создан индивидуальный код HES, благодаря которому с туристом свяжутся, если у него или у людей, с которыми он общался во время путешествия, обнаружатся контакты с больными COVID-19. В Стамбуле посетители кофеен, парков развлечений, тематических парков, бань, саун, массажных салонов и других мест скопления людей обязаны предъявлять HES-код.

За предоставление неверной информации туристам грозят административные санкции вплоть до временного запрета на въезд в Турцию (это не касается граждан страны и въезжающих с ВНЖ).