"Фестиваль состоится 18 сентября на Стрелке", — сказал собеседник агентства.

В этом году фестиваль совпадет с Днем города Ярославля, который также пройдет 18 сентября.

Ранее организаторы планировали провести фестиваль 21 августа, но его отменили из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки.

"Пир на Волге" — крупнейший гастрономический фестиваль в Ярославле. Ежегодно в нем участвуют десятки тысяч человек. В прошлом году фестиваль также перенесли с августа на сентябрь и совместили его проведение с празднованием 1010-летия Ярославля.