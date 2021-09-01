До настоящего времени материалы об установлении границ парка на согласование в Роснедра на предмет наличия или отсутствия там месторождений полезных ископаемых, а также объектов геологоразведочных работ, планируемых к проведению за счет средств федерального бюджета, не поступали, рассказали в ведомстве. Но, согласно опубликованным данным, "Парк "Три вулкана" будет расположен к югу от Петропавловска-Камчатского в районе вулканов Горелый, Сопка Горячая, Вилючинский, Мутновский. И в границы предполагаемого к созданию проекта могут входить два месторождения рудного золота и серебра с действующими лицензиями на право разведки и добычи: Родниковое на 30,9 тонны золота и 258 тонн серебра, а также Мутновское с запасами 5,3 тонны золота и 75 тонн серебра (лицензией на это месторождение владеет малоизвестная компания "СТЭППС ИСТ").

Добыча на указанных участках не ведется, напомнили в Минприроды, нарушаются условия лицензии. Роснедра в апреле выдали уведомление о возможном досрочном прекращении права пользования, если нарушения не будут устранены до октября.

Пока заявления от недропользователей об отказе от пользования недрами в адрес Роснедр не поступали, отметили в ведомстве.

Во вторник ведомство сообщило, что урегулировало вопрос с недропользователями в районе туристического кластера "Три вулкана", принято решение, что больше добыча золота на территории этой зоны вестись не будет. "Буквально в прошлую пятницу мы договорились с теми, кто взял лицензии, что они сдадут их в пользу государства и золото добывать в районе этих вулканов не будут, там будет создан туристический центр", — заявил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов (его цитировала пресс-служба).

Capex проекта Родниковый по scoping study на протяжении всего срока отработки месторождения (14 лет) оценивается в $133 млн, в том числе на этапе строительства — $82 млн. В общей сложности за время отработки на объекте может быть добыто 517 тыс. унций золота и 3,062 млн унций серебра.