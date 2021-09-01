"Аэропорт готов и сегодня принимать чартерные рейсы, в том числе международные. Единственное ограничение — это ситуация с коронавирусом. Мощность аэропорта по внутренним авиалиниям уже сегодня 3,5 млн пассажиров в год", — сказал Дегтярев после официального старта строительства терминала 1 сентября, в котором принял участие замминистра транспорта РФ Игорь Чалик.

Замглавы Минтранса отметил, что создание нового терминала "будет способствовать развитию бизнеса в регионе, развитию туристических направлений".

"Мы надеемся, что будут постепенно открываться наши традиционные направления — Сеул, Китай, Япония, Таиланд. Ждем этого, строим так, чтобы к моменту завершения пандемии мы были готовы", — сообщил владелец АО "Хабаровский аэропорт" Константин Басюк журналистам.

По данным пресс-службы аэропорта, инвестиции в строительство нового терминала площадью 20,5 тыс. кв. м составят 4,8 млрд рублей. Сам проект реализует АО "Международный авиатерминал Хабаровск" (100% дочерняя компания АО "Хабаровский аэропорт") с привлечением заемных средств ВЭБ.РФ и ВЭБ.ДВ.

Пропускная способность нового терминала — до 1 млн пассажиров в год. Он будет оснащен двумя телетрапами, 7 лифтами различного назначения, 6 эскалаторами, двумя уровнями автоматизированной обработки багажа и 11 стойками регистрации.

Генеральным проектировщиком проекта является ООО "Ди Би Си Консультантс", генеральным подрядчиком строительства — ООО "ЛимакМаращСтрой".

Как сообщалось, в 2019 году при финансовой поддержке ВЭБ.РФ была реализована I очередь проекта модернизации авиаузла Хабаровска — построен терминал внутренних линий площадью 27,7 тыс. кв. м и пропускной способностью 3 млн пассажиров в год.

Пассажиропоток аэропорта Хабаровска в 2020 году составил 1 млн 275 тыс. человек, снизившись из-за пандемии почти на 42% к уровню предыдущего года.