"Полетная программа в Пунта-Кану стартовала 31 августа из аэропорта "Шереметьево". Рейсы будут выполняться дважды в неделю на лайнере Boeing 777 с салоном бизнес-класса, рассчитанном на почти 430 пассажиров. На первом рейсе свободных мест не было", — сообщили в компании.

Там уточнили, что на первом самолете в Доминиканскую республику отправились 28 пар молодоженов, так как это направление очень популярно для свадебных путешествий. До пандемии турпоток из России в республику постоянно рос и в 2019 году достиг почти 200 тыс. человек.

"В Доминикане мы предлагаем 77 отелей, 62 из которых – категории 5*, 13 категории 4* и два отеля 3*. На эксклюзивных условиях продаются 13 отелей. Цены на отдых стартуют от 63 123 руб. на человека в отеле Vik Hotel Arena Blanca all inclusive", — добавили в пресс-службе Coral Travel.

Фото: Coral Travel

Доминиканская республика, популярное направление зимнего пляжного отдыха, была закрыта для россиян с марта 2020 по начало августа 2021 года. С 9 августа оперштаб РФ разрешил выполнять три рейса в неделю из Москвы в Пунта-Кану, Ла-Роману и Пуэрто-Плата. С 27 августа все ограничения на рейсы в республику были сняты. Резкое увеличение числа рейсов привело к снижению цен на направлении. Сейчас они сопоставимы с Кубой, которая всегда считалась более дешевым направлениям, а в отелях невысокой звездности – даже с Турцией.

Для посещения Доминиканы и выезда из нее российским туристам потребуется заполнить анкету E-Ticket. После этого пассажир получает QR-код, который сканируется при въезде и выезде из страны. Заявление на оформление электронной анкеты, а также инструкция по его заполнению, доступны на русском языке.

Справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус для путешествия в Доминикану не требуется. По прибытии туристам измеряют температуру и проводят выборочное тестирование на COVID-19. Тем, у кого есть сертификат о прохождении полного курса вакцинации от коронавируса не позднее, чем за три недели до поездки, а также тем, у кого есть справка с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия в Доминикану, не требуется проходить выборочное тестирование.