"За 8 месяцев 2021 года турпоток в Крым превысил показатели рекордного за весь постсоветский период 2019-го на 24%, достигнув 7,2 млн к концу лета, тогда как за весь 2019 год в Крыму отдохнули 7,4 млн туристов", — написал Аксенов на своей странице в соцсети во среду.

При этом за летний период текущего года в Крыму отдохнули более 5,2 млн туристов, что в 1,5 раза больше, чем за лето 2020 года, и на 15% больше аналогичного периода 2019 года.

"Средняя загрузка работающих средств размещения в августе 2021 года превысила 82%, в отдельных регионах средний уровень загрузки превышал 90-95%", — уточнил глава Крыма.

По его словам, 62% туристов прибыли на полуостров по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 30% — авиасообщением, 8% — по железной дороге.

Несмотря на рекордные показатели, серьезных нарушений и вспышек коронавируса в отелях и санаториях Крыма не зафиксировано. Однако власти республики продолжить мониторинг и вакцинацию работников турсферы.

Прямые налоговые поступления в бюджет от туристской отрасли за 6 месяцев этого года превысили 2,1 млрд рублей, что в 1,5 раза больше суммы налоговых поступлений за аналогичный период 2020 года, отметил Аксенов со ссылкой на данные налоговиков.

За 2020 год, когда вводились ограничения из-за распространения коронавируса, Крым принял 6,3 млн туристов, что на 15% меньше 2019 года.