"С сегодняшнего дня, 1 сентября 2021 года, пересадка между автобусами, электробусами и трамваями разных маршрутов будет бесплатной в течение 90 минут с начала поездки", — написал мэр в своем блоге в среду.

По словам Собянина, мера сэкономит деньги примерно 500 тыс. пассажиров в день, а годовая экономия для тех пассажиров, кто пользуется пересадками регулярно, может составить до 11 тыс. руб.

"Кроме того, эта мера привлечет на наземный транспорт новых пассажиров. Ведь многие люди выбирали пусть более длинный и неудобный, но менее дорогой маршрут. Теперь они смогут сэкономить и время, и деньги. Городской наземный транспорт готов к увеличению пассажиропотока", — отметил мэр Москвы.

Чтобы воспользоваться бесплатной пересадкой, транспортную карту "Тройка" нужно привязать к сервису "Личный кабинет пассажира" в приложении "Метро Москвы" или на сайте Московского метрополитена. В течение 12 часов пассажиру предоставят услугу по бесплатной пересадке.