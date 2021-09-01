"С сегодняшнего дня, 1 сентября 2021 года, пересадка между автобусами, электробусами и трамваями разных маршрутов будет бесплатной в течение 90 минут с начала поездки", — написал мэр в своем блоге в среду.
"Кроме того, эта мера привлечет на наземный транспорт новых пассажиров. Ведь многие люди выбирали пусть более длинный и неудобный, но менее дорогой маршрут. Теперь они смогут сэкономить и время, и деньги. Городской наземный транспорт готов к увеличению пассажиропотока", — отметил мэр Москвы.
Чтобы воспользоваться бесплатной пересадкой, транспортную карту "Тройка" нужно привязать к сервису "Личный кабинет пассажира" в приложении "Метро Москвы" или на сайте Московского метрополитена. В течение 12 часов пассажиру предоставят услугу по бесплатной пересадке.