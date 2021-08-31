"Опрос проходил с 25 по 31 августа 2021 года, охват составил почти полтора миллиона пользователей, среди которых 72% мужчин и 28% женщин. Большинство опрошенных россиян (55%) не посещали Дальний Восток с целью туризма и пока присматриваются к возможности узнать регион изнутри. 29% уже запланировали поездку в ближайшем будущем. У 8% есть такой туристический опыт, и к тому же положительный. Также в опросе приняли участие и жители региона – их оказалось 8%", — следует из данных исследования.

Как показал опрос, наиболее привлекательным для туризма на Дальнем Востоке россияне считают Камчатский край – 37%. На втором месте оказался Приморский край (17%), на третьем – Сахалинская область (12%), каждый десятый съездил бы в Забайкалье. Остальные территории Дальнего Востока набрали порядка 10% голосов каждая.

Почти половина респондентов готовы к путешествию на Дальний Восток, если оно будет стоить не более 30 тыс. рублей. Почти треть (31%) назвали комфортной сумму от 30 до 50 тыс. рублей. 11% готовы потратить 50-70 тыс. рублей, 9% – заплатить за поездку более 70 тыс. рублей.

Как отметили участники опроса, наиболее важным фактором повышения привлекательности регионального туризма станут низкие цены на авиабилеты (63%). Доступное жилье привлекло бы 17% опрошенных. Каждому десятому не хватает информированности о достопримечательностях Дальнего Востока, 10% приехали бы в регион на крупный музыкальный, спортивный, гастрономический фестиваль или посетили бы авторские туры.