"Продажи должны были завершиться 31 августа, однако из выделенных правительством РФ на реализацию программы в 2021 году 6,7 млрд рублей осталось 400 млн рублей. Мы решили направить эти средства на то, чтобы дополнительно простимулировать продажи в низкий сезон", — сказала она.

По словам Догузовой, у туристов появилось еще две недели, чтобы спланировать путешествие на осень.

"Это особенно важно для путешественников, которые опасаются заранее бронировать поездки в период пандемии. У путешествий осенью – свои преимущества. Это большое количество свободной инфраструктуры, отелей, можно более гибко и дешевле планировать свой отдых", — сказала глава ведомства.

По прогнозам Ростуризма, судя по текущему спросу, продление окна продаж даст возможность отправиться в путешествия по России еще приблизительно 100 тыс. туристов. В результате отрасль получит более 2 млрд рублей дополнительного дохода.

Как сообщалось, в 2020 и 2021 году по программе туристического кешбэка суммарно было куплено туров и проживания примерно на 32,4 млрд рублей. Кэшбек составил около 6,15 млрд рублей. Было совершено 727,89 тыс. транзакций. Самые популярные направления поездок — в Краснодарский край, Ставрополье, Крым. Востребованы также оздоровительные туры на Алтай, в Тюмень, культурно-познавательные поездки в Псковскую, Новгородскую, Ярославскую области, Татарстан, Калининград, Москву, Санкт-Петербург и Самару.