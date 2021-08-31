"S7 Airlines открыла продажи на рейсы из Москвы на курорты Египта. Авиакомпания будет выполнять прямые регулярные рейсы в Хургаду раз в неделю, а в Шарм-эль-Шейх дважды в неделю", — говорится в сообщении.

В пресс-релизе уточняется, что рейс из Москвы в Хургаду будет выполняться раз в неделю с 5 октября по вторникам, а с 6 ноября, вместо вторника, рейс начнет выполняться по субботам. Вылет рейса в период с 5 октября по вторникам из Москвы в 7:50, прилет в Хургаду в 12:00. Обратный рейс вылетает из Хургады во вторник в 13:00 и прилетает в Москву в 19:00. Начиная с 6 ноября, по субботам, вылет рейса из Москвы в 10:15, прилет в Хургаду в 14:25. Обратный рейс по субботам вылетает из Хургады в 15:25 и приземляется в Москве в 21:30.

Рейсы из Москвы в Шарм-эль-Шейх будут выполняться дважды в неделю начиная с 9 октября по средам и субботам. С 31 октября, вместо среды и субботы, рейсы будут выполняться также два раза в неделю, но по четвергам и воскресеньям.

Ранее в понедельник об открытии полетов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх сообщила компания "Аэрофлот". Рейсы будут выполняться с 1 октября ежедневно.