"Город Гжель" в Московской области начнет работу с сентября 2023 года. Работа над его созданием в Подмосковье ведется с 2019 года", — отметили в ведомстве.

Планируется, что это будет туристский кластер с современным производственным циклом как автоматического, так и ручного мануфактурного труда. Он будет включать в себя музей на 5 тыс. экспонатов, интерактивные зоны, а также образовательные площадки для молодежи. Кроме того, в сентябре 2021 года на территории кластера будет построена парковая зона.

Кластер "Город Гжель" включает Фабричный комплекс, усадьбы "Быково" и "Раменское", Боровской курган, Гжельский фарфоровый завод, а также базы отдыха, мини-гостиницы, гостевые дома, рестораны, церкви, музеи, фермы.

Ранее сообщалось, что концепцию его развития разработал Центр развития туризма по заказу Раменского округа.