"Каждому иностранному студенту, включенному в список, вузы направят инструкцию по въезду в Россию. Главное требование — наличие отрицательного ПЦР-теста на COVID-19", — говорится в сообщении, опубликованном во вторник в официальном телеграмм-канале Минобрнауки.

"Образовательные организации должны подготовить инфраструктуру для того, чтобы организовать для студента режим самоизоляции в случае необходимости, если (ПЦР)-тест не готов или показал положительный результат", — уточняется в сообщении.

Согласно алгоритму, образовательные организации должны составить список своих иностранных студентов. По этим спискам вузы направят ходатайства на оказание визовой поддержки для учащихся в территориальные органы МВД, а Минобрнауки России — в МИД.

Из алгоритма также следует, что проведение вакцинации иностранных учащихся должны обеспечить администрации регионов, где находятся вузы.

При этом подчеркивается, что алгоритм работы с учащимися из-за рубежа действует в отношении всех высших учебных заведений, в том числе частных.

На прошлой неделе оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ поддержал инициативу Минобрнауки России и снял последние ограничения для въезда студентов в Россию.

В Минобрнауки напомнили, что с этой недели всем иностранным учащимся, в том числе из частных вузов, разрешен въезд в страну, вне зависимости от того, установлено авиасообщение со страной, откуда пребывает студент или нет.