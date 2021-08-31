К такому совместному решению пришли руководители Государственной инспекции по маломерным судам МЧС, экологического ведомства, а также главы администрации всех районов республики.

"Основным показателем при принятии данного решения стал природный фактор. В частности, понижение температуры морской воды, увеличение периодов штормов, высота волн и связанные с этим риски при купании в море", — говорится в сообщении.

Сообщается также, что после 28 сентября будет завершена работа спасательных пунктов на пляжах республики, изъяты ограничительные буи, определяющие купальную зону городских акваторий.

МЧС Абхазии напоминает о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на воде и правил безопасной эксплуатации маломерных судов в период и после официального закрытия купального сезона.

В нынешнем году купальный сезон в Абхазии официально был открыт 5 июня.