"Открытие индонезийского острова Бали, которое было запланировано на сентябрь 2021 года, отложено на неопределенный срок из-за роста числа зараженных коронавирусом на Бали, в частности среди непривитых граждан", — пишет издание.

Как отмечает газета, власти неоднократно заявляли об открытии Бали в конце июля и в начале августа, однако акцентировали внимание на том, что санитарно-эпидемиологическая ситуация для возобновления международного туризма должна быть благоприятной.

"Ситуация с COVID-19 в Индонезии пока не позволяет иностранным туристам посещать страну, в том числе и Бали", — заявил губернатор острова Ваян Костер.

Он добавил, что власти Бали не могут рисковать здоровьем туристов, поскольку это негативно отразится на имидже Индонезии и станет контрпродуктивным для восстановления международных поездок.

Как сообщает Times of India, в последние месяцы индонезийские власти приглашали министров туризма из разных стран для оценки соблюдения санитарно-эпидемиологических требований на курортах, чтобы убедить партнеров в безопасности направления для туристов.

Ранее Индонезия одобрила применение российской вакцины "Спутник V". Однако российским туристам въезд в страну пока запрещен и авиасообщение между РФ и Индонезией не осуществляется.