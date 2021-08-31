"Аэрофлот" открыл продажу билетов на прямые регулярные пассажирские рейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Полёты будут осуществляться ежедневно с 1 октября", — говорится в сообщении.

В Хургаду самолеты будут вылетать из московского аэропорта "Шереметьево" в 11:40, из Хургады — в 17:25. В Шарм-эль-Шейх рейсы будут вылетать в 12:05, обратно в столицу — в 17:50.

РФ с 9 августа разрешила возобновить регулярные рейсы из Москвы в египетские Хургаду и Шарм-эль-Шейх, которые были под запретом почти шесть лет. Право выполнять их с частотой пять раз в неделю получила только авиакомпания "Россия", что вызвало недовольство других участников рынка. С 27 августа по решению оперштаба число рейсов из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх увеличилось до 15 в неделю. Кроме того, по одному рейсу в неделю на оба курорта Египта можно будет выполнять из других 49 городов РФ.

В Росавиацию в августе оступили заявки от 13 авиакомпаний, заинтересованных начать полеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, на более чем 90 маршрутов. Из Москвы, помимо "России", рейсы будут выполнять "Аэрофлот" (7 раз в неделю в оба города) и S7 (1 р/н в Хургаду, 2 р/н — в Шарм-эль-Шейх). Частота полетов "России" при этом вырастет до 7 р/н в Хургаду и до 6 р/н в Шарм-эль-Шейх. Кроме того, выданы разрешения на полеты из подмосковного аэропорта "Жуковский" в Хургаду авиакомпании "Уральские авиалинии", в Шарм-эль-Шейх — AZUR air.