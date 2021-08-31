"В Татарской транспортной прокуратуре проводится проверка соблюдения прав пассажиров в связи с произошедшей 30 августа в 04.10 мск в международном аэропорту "Казань" задержкой вылета воздушного судна авиакомпании "Уральские авиалинии" сообщением "Казань — Анталья". Воздушное судно вылетело в пункт назначения в этот же день в 13.34 мск" — говорится в сообщении.

По информации ведомства, причиной задержки послужило позднее прибытие самолета в аэропорт вылета. Пассажирам пришлось ожидать рейса 9,5 часов. Пассажирам на время ожидания авиакомпанией были предоставлены прохладительные напитки и горячее питание.

"В международный аэропорт "Казань" выезжал и.о. Татарского транспортного прокурора, которым в ходе личного приема принято 6 пассажиров указанного рейса. Свердловскому транспортному прокурору (по месту нахождения авиакомпании "Уральские авиалинии") направлена информация для проведения проверки исполнения должностными лицами компании авиаперевозчика законодательства о безопасности полётов, а также в сфере перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом", — сообщили в пресс-службе.

Ситуация находится на контроле Приволжской транспортной прокуратуры.