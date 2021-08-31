"31 августа во время краткой остановки на обочине трассы туристического автобуса, следовавшего из Хургады в Каир, супружеская пара из России была сбита грузовым автомобилем. В результате инцидента женщина погибла на месте. Ее муж с травмами доставлен в больницу города Суэц", — говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

Как отмечают дипломаты, серьезной угрозы здоровью мужчины нет.

"В ближайшие часы он должен прибыть в гостиницу, куда уже возвращена несовершеннолетняя дочь пострадавших", — добавили в посольстве.

Посольство России в Каире и Генконсульство России в Хургаде оказывают необходимое содействие соотечественникам в данной трагической ситуации.