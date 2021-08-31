"Пассажиропоток впервые в истории крымской воздушной гавани превысил рубеж в 5 млн человек еще летом — на три месяца раньше, чем в предыдущие годы", — говорится в пресс-релизе.

Рейсы из Симферополя летом выполняли 15 авиакомпаний по 63 направлениям.

Сравнения с прошлым годом в пресс-релизе нет.

Год назад аэропорт сообщал, что январе-августе пандемийного 2020 года он обслужил 2,9 млн пассажиров (на фоне резкого падения авиаперевозок весной и в первой половине лета из-за тогдашних ограничений, введенных из-за распространения коронавируса). Таким образом, за 8 месяцев 2021 года пассажиропоток крымского авиаузла вырос по сравнению с аналогичным периодом 2020 года в 1,7 раза.

Симферопольский аэропорт основан в 1936 году, в апреле 2018 года начал работу новый терминал, инвестиции в который составили 32 млрд рублей, все рейсы принимаются и отправляются оттуда.

Аэропорт обслуживает в настоящее время только внутрироссийские рейсы — международные не выполняются с 2014 года из-за санкций, введенных после вхождения Крыма в состав России. Пассажиропоток крымского авиаузла в 2020 году снизился к уровню 2019 года почти на 10% — до 4,63 млн человек.