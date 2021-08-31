"Мы готовимся к еще одной долгой, холодной зиме для нашей авиакомпании, что, разумеется, вызвано четвертой волной коронавирусной инфекции ", — сказал главный исполнительный директор Lufthansa Карстен Шпор журналистам, имея в виду ухудшение ситуации с авиаперевозками.

Между тем, по его мнению, авиакомпания двигается в правильном направлении, проводя реструктуризацию, которая обеспечила получение положительного скорректированного свободного денежного потока во втором квартале впервые с начала пандемии.

По словам Шпора, начиная с сентября клиентам Lufthansa вновь будут доступны 90% направлений для перелетов, или 280 маршрутов.

Компания ожидает, что объем провозных емкостей в целом за весь 2021 год достигнет примерно 40% от докризисных уровней. В третьем квартале показатель, как ожидается, достигнет около 50% от уровня до пандемии по сравнению с около 50% на конец июня.

"Динамика показателей за 2022 год будет, конечно же, зависеть от того, когда откроются США и Китай", — отметил Шпор.

В июне CEO Lufthansa выразил надежду на то, что авиакомпания сможет выплатить государству несколько миллиардов евро, полученных в рамках программы финансовой помощи, до федеральных выборов в сентябре, однако в начале августа ухудшила эти ожидания.

Как сообщалось, Lufthansa во втором квартале 2021 года сократила чистый убыток почти вдвое и увеличила квартальную выручку на 70%.