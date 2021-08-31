"На стене старинной водонапорной башни бывших портовых сооружения Советска (немецкий Тильзит — ИФ) наклеен постер, на котором изображена девушка, смотрящая в бинокль. С учетом того, что здание стоит на берегу пограничной реки Неман, получается, что она наблюдает за территорией Литвы. Высота постера 19 метров и он хорошо виден со стороны наших соседей", — сказал Данилов.

Он отметил, что арт-объект появился благодаря инициативе владельцев здания, успешно пережившего минувшую войну, и известного в Калининградской области фотохудожника.

"Этой работой автор как бы говорит нам о том, что время пандемии коронавируса разорвало привычные связи жителей Советска и литовского Панемуне. И теперь нам интересно, а что же происходит у соседей. Художник сам написал в своем блоге, "что такое границы? Кто по ту сторону берега? О чем думает эта девушка? Может быть она кого-то ждёт? Может быть она хочет быть ближе, но границы на то и границы. Искусство не имеет границ", — добавил Данилов.

С учетом того, что бывшие портовые сооружения Советска являются знаковым местом туризма в городе, то и новый арт-объект станет его "изюминкой", наполнив новым содержанием, заключил чиновник.