В постановлении "О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области", опубликованном на сайте администрации, говорится, что запрет на проведение массовых мероприятий будет действовать до 30 сентября.

При этом власти разрешили провести День города Ельца 5 сентября. В этот день состоится салют и пройдут праздничные мероприятия.

До конца сентября также продлена и самоизоляция для жителей Липецкой области старше 65 лет.

Кроме того, власти изменили правила допуска зрителей на спортивные мероприятия. Теперь их смогут посещать люди, у которых есть отрицательный ПЦР-тест, сертификат о вакцинации или справка о наличии антител.