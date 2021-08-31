"В сентябре-октябре мы проведем фестиваль гастрономического туризма "Шашлык 2021", а также V Межрегиональный фестиваль рыболовного и экологического туризма "Рыбалка в Дагестане". Надеюсь, что эпидемиологическая ситуация в республике не ухудшится, и никаких дополнительных ограничений для проведения этих мероприятий не появится", — сообщил он.

Также, по словам Мерданова, осенью в республике планируется провести IV Международный туристский форум "OPEN DAGESTAN 2021" и пресс-тур для ведущих российских и зарубежных туроператоров, СМИ и блогеров.

"Дагестану есть, что показать туристам и работникам туриндустрии. В республике более 6 тыс. памятников истории и культуры федерального значения. Побережье Каспия, его лазурные волны и золотые пески притягивают любителей пляжного отдыха и морского купания. Здесь есть также все возможности для тех, кто предпочитает экстремальный отдых", — подчеркнул он.