"Василис Кикилиас, который до сегодняшнего дня возглавлял Минздрав Греции и занимался борьбой с пандемией коронавируса, сменит на посту министра туризма республики Хариса Теохариса", — пишет издание.

Как отмечает газета, Кикилиас очень хорошо проявил себя на посту министра здравоохранения, но в ближайшие годы его опыт пригодится для возрождения туризма в стране и развития греческой экономики. Между тем, Теохарис не вошел в состав нового кабинета министров.

Теохарис занимал пост министра туризма Греции с 9 июля 2019 года.