"Институт общественного здравоохранения Черногории объявил, что с 1 сентября 2021 года в республике будет приостановлено бесплатное ПЦР-тестирование для туристов, которым требуется отрицательный результат анализа для возвращения на родину", — пишет издание.

Как отмечает газета, такие тесты пользовались спросом, в первую очередь, у граждан Великобритании и еще некоторых стран Евросоюза.

Что касается россиян, то для них ничего не изменится: РФ принимает результаты тестирования, полученные за рубежом, только у граждан других стран. Действующие в России правила требуют прохождения тестирования сразу по возвращении из-за рубежа.

С 24 августа всем иностранцам, в том числе и россиянам, необходимо предъявить либо справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа, либо сертификат о вакцинации (в том числе "Спутник V") или справку о перенесенном заболевании (должно пройти не менее 14 дней с момента выздоровления). При отсутствии документа прибывшего направят на двухнедельный карантин.

Ранее российские туристы могли приезжать в Черногорию без справок и тестов.