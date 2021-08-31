"Маршрут "Легенды Дагестана" – это 20 муниципальных образований, более 100 историко-культурных и природных объектов туристского показа, агро-экотуры, отдых на море и в горах, водные, конные и пешие прогулки, экотропы и участие в событийных мероприятиях, погружение в этнику и этнографию горного края, знакомство с уникальной кухней многонационального Дагестана. Маршрут станет визитной карточкой туризма в республике", — сказал он.

Также, по словам Мерданова, на маршруте "Легенды Дагестана" ведутся работы по улучшению инфраструктуры: развивается сеть гостевых домов, устанавливаются знаки туристской навигации, благоустраиваются дороги, реализуется проект по созданию санитарных зон.

"Маршрут постоянно развивается. Основной кольцевой турмаршрут составляет 14 дней/13 ночей. Есть две лайт-версии "Северные легенды Дагестана" и "Южные легенды Дагестана" продолжительностью 7дней/6 ночей, а также туры выходного дня и экскурсионные программы", — уточнил он.