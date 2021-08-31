"С 1 сентября в регионе начнет действовать крайне полезная и своевременная программа — "Пушкинская карта". Получить такую карту номиналом 3 тыс. рублей на покупку билетов в учреждения культуры смогут все жители области в возрасте от 14 до 22 лет", — сообщил Миронов.

По его словам, к программе в Ярославской области присоединились 15 учреждений культуры — театры, музеи, филармония и концертно-зрелищный центр.

"Оформить карту можно будет уже завтра через мобильное приложение "Госуслуги.Культура" либо получить в пластиковом виде в отделениях Почта Банка. В следующем году номинал карты составит 5 тыс. рублей", — отметил Миронов.

Он считает, что подобная мера поддержки позволит молодым людям "приобщиться к культурным ценностям и придаст новый импульс всей отрасли".