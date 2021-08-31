Рейсы будут выполняться с понедельника по субботу на воздушном судне Boeing 737-800.

"Время прилета в аэропорт "Якутск" в летнем расписании — 8:10, время вылета — 9:30. В расписании в период осенне-зимней навигации время прилета — 6:00, время вылета — 7:20", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, с 17 августа аэропорт "Якутск" приступил к эксплуатации обновленной ВПП с рабочей длиной 3,25 км.

Во время реконструкции ВПП в аэропорту для посадки самолетов использовался участок полосы длиной 1,623 тыс. м, для взлета — 1,725 тыс. м. Возможность взлетать и приземляться на укороченной ВПП была только у нескольких типов судов, среди них Boeing 737-700, Bombardier Q300 и Embraer 170LR.

Из-за этого прямые рейсы в Москву осуществляли только авиакомпании "Якутия" с технической посадкой в Барнауле и "АЛРОСА" с технической посадкой в Мирном.

Авиакомпания S7 уже сообщила о намерении также возобновить прямые рейсы из Якутска в Москву и Владивосток с 20 сентября. Кроме того, рейсы из Якутска в Москву с 4 октября планирует открыть авиакомпания Nordwind.