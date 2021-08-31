"Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) выдало сертификат эксплуатанта АО "Авиакомпания Камчатка". Перевозчик базируется в аэропорту "Елизово" города Петропавловска-Камчатского, он будет выполнять полеты на внутренних воздушных линиях. Цель проекта – повысить доступность авиаперевозок внутри края и расширить возможности посещения туристических объектов как для местных жителей, так и для гостей региона", — сообщили в компании.

Учредители "Камчатки" — ее менеджмент и структуры Сергея Бачина, генерального директора "Васта Дискавери", занимающейся реализацией проектов комплексного развития территорий в различных регионах страны. Он также известен как создатель горного курорта "Роза Хутор" в Сочи, комплексов "Завидово" и "Ярославское взморье".

"Текущая ситуация в регионе не позволяет говорить о доступности авиаперевозок для местных жителей и гостей края. При этом Дальневосточный регион и Камчатка, в частности, обладают огромным туристическим потенциалом, который планируется реализовать в том числе за счет повышения транспортной доступности. Именно по этой причине нас заинтересовала тема развития малой авиации как самого эффективного и доступного способа перемещения внутри полуострова", — сообщил Бачин.

В компании рассказали, что ее парк будет состоять из воздушных судов Cessna Grand Caravan EX. Сейчас авиакомпания имеет один самолет этого типа. В 2022 году к нему добавятся еще три. В течение трех-четырех лет предполагается увеличить парк до 12 таких самолетов.

"Cessna Grand Caravan известен своей высокой надежностью и эффективностью. Это легкий одномоторный самолет на 9 пассажирских мест. На сегодня выпущено около 3 тысяч машин такого типа в различных модификациях. Самолеты Cessna Grand Caravan эксплуатируются на всех континентах от Аляски и стран Северной Европы до Южной Африки и Австралии", — подчеркнули в пресс-службе.

Фото: Cessna.txtav.com

Председатель совета директоров "Авиакомпании Камчатка" Сергей Колтович напомнил, что сегмент легких одномоторных самолетов вместимостью до 12 кресел был развит в СССР не только на Камчатке, но и во многих других регионах страны, но за последние годы в России практически перестал существовать сегмент перевозок на легких одномоторных самолетах.

"В советское время на Камчатке летало до 30-40 самолетов АН-2, но сегодня этот самолет морально устарел и практически не эксплуатируется. Для развития внутренних перевозок Камчатский край остро нуждается в перевооружении авиационного флота. Поэтому на первом этапе мы остановили свой выбор на безопасных и высокоэффективных машинах, которые хорошо себя зарекомендовали во многих регионах мира. Одновременно с этим мы ожидаем появления российских экономичных, надежных и комфортных машин", — отметил он.

Генеральный директор компании Александр Стеблин, в свою очередь, подчеркнул, что сегодня на Камчатке в основном используются вертолеты, но это в целом очень дорогой способ передвижения.

"Мы намерены обеспечить значительно более доступную цену на полеты внутри региона. Одновременно смотрим на развитие туристических направлений на полуострове. Из Петропавловска-Камчатского люди смогут летать в такие пункты, как Озерная, Усть-Камчатск, Тигиль и другие. Мы планируем разрабатывать обзорные туристические маршруты для осмотра с воздуха вулканов, заповедников и других природных красот края", — сказал Стеблин.

Как подчеркнули в пресс-службе, в планах авиакомпании также выполнение перевозок почты и грузов, санитарных полетов и оказание других авиационных услуг. Камчатский край станет пилотных проектом для возрождения и развития малой авиации на легких одномоторных самолетах и в других регионах России.

Камчатский край – один из регионов России, где туризм развивается очень бурно. В 2019 году, до пандемии, регион посетили 240 тыс. туристов. В 2020 году турпоток сократился в четыре раза из-за ограничений, связанных с коронавирусом, но сразу после отмены ограничений начал быстро расти.