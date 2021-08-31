Как сообщила пресс-служба АО "Корпорация развития Приморского края" (КРПК, принадлежит Приморью), договор с новым подрядчиком заключен в конце августа.

"Новый генеральный подрядчик уже начал подготовку к началу строительно-монтажных работ и на этой неделе должен приступить к основным работам. Подрядчик планирует вести строительство и в зимний период. Очередной этап работ будет завершен в следующем году", — сказал исполнительный директор АО "КРПК" Игорь Трофимов, слова которого приводятся в сообщении.

Он добавил, что инвестор в данный момент ведет поиск еще одной подрядной организации для выполнения таких видов работ, как устройство фасада, каменные и столярные работы, внутренняя отделка, прокладка инженерных сетей, наружные работы и благоустройство.

В сообщении отмечается, что на сегодняшний день общая сумма фактически вложенных инвестиций в объект Naga Vladivostok превышает 6,2 млрд рублей из 11 млрд рублей, запланированных в рамках первой фазы строительства.

Первая фаза Naga Vladivostok представляет собой возведение 11-этажного 4-звёздочного отеля с 279 номерами, казино и концертным залом на 2 тыс. мест. Площадь объекта первой фазы составит почти 55 тыс. квадратных метров.

Общая площадь всех запланированных объектов комплекса Naga Vladivostok — почти 302 тыс. квадратных метров.

Игорная зона "Приморье" входит в состав туристического кластера в бухте Муравьиная Приморского края. В рамках первого этапа проекта на территории 263 га планируется создать 12 гостиничных комплексов с казино, а также развлекательные объекты для семейного и молодежного отдыха. На данный момент в игорной зоне ведут работу 6 инвесторов. Два первых объекта — казино Tigre de Cristal и "Шамбала" — уже введены в эксплуатацию. Общий объем инвестиций по заключенным соглашениям превышает 71 млрд рублей.