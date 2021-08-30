"Выделить Минкультуры России в 2021 году из резервного фонда Правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 100000 тыс. рублей на обеспечение деятельности федерального казенного учреждения "Цифровая культура" в целях организационного и информационного обеспечения реализации в РФ программы социальной поддержки молодёжи в возрасте от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры", — говорится в документе.

Уточняется, что социальную поддержку получат не менее 1,3 млн человек.

"Пушкинская карта" — программа популяризации культурных мероприятий, которая была создана по инициативе президента РФ. С ее помощью молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет смогут приобретать билеты в театры, музеи и концертные залы за государственный счет.

Предполагается, что каждому участнику программы будет подарена "Пушкинская карта" номиналом 5 тысяч рублей на календарный год, в 2021 году в рамках пилотного проекта эта сумма составит 3 тысячи рублей. Эти деньги можно будет потратить на билеты в федеральные, региональные и частные учреждения культуры, всего в программе примут участие 800 учреждений культуры, а посетить их смогут, как ожидается, около 13 млн человек. Программа начнет работу 1 сентября.