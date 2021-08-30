"Это одна из самых долгих забастовок, которую мы проводим, причем проводим намеренно", — заявил он в понедельник, его цитирует телеканал Welt. По его словам, двух предыдущих забастовок для того, чтобы добиться целей профсоюза, оказалось недостаточно.

"Предыдущие забастовки, каждая по 48 часов на пассажирском транспорте, очевидно не имели воздействия на правление Bahn (железнодорожный концерн ФРГ Deutsche Bahn — ИФ)", — добавил Везельски. В августе профсоюз провел две забастовки на пассажирском и грузовом транспорте, в ходе последней забастовки концерн смог выполнить только четверть пассажирских рейсов.

Акция протеста начнется в четверг, 2 сентября в 17.00 (18.00 мск) с забастовки грузового транспорта. В ночь на пятницу в 2.00 (3.00 пятницы) к бастующим присоединятся сотрудники пассажирских линий, забастовка завершится лишь в понедельник, 7 сентября в 2.00.

Профсоюз требует повышения тарифных ставок на 3,2% и единовременную премию в 600 евро каждому сотруднику на фоне пандемии коронавируса. Концерн готов к повышению зарплат, но позже, чем того требует профсоюз. Также руководство концерна готово обсуждать так называемую "коронавирусную доплату", но соответствующего предложения по сумме пока не озвучило.