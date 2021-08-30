"В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Албании по решению правительства страны с 6 сентября вводятся новые требования для иностранных граждан, въезжающих на территорию Албании", — говорится в сообщении дипмиссии.

Отмечается, что при прохождении пограничного пункта иностранные граждане должны предъявить один из следующих документов: сертификат о полной вакцинации от коронавируса (последняя прививка должна быть сделана не позднее чем за две недели до даты въезда), справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до въезда. Либо экспресс-тест на антиген COVID-19, сделанный не позднее 48 часов до въезда или справку о перенесенном заболевании в течение последних шести месяцев.

"Новые требования также являются обязательными для граждан, путешествующих по территории Албании транзитом. Новые правила не распространяются на детей в возрасте до 6 лет", — поясняет посольство.

В настоящее время гражданам РФ для въезда в Албанию не нужен ПЦР-тест на коронавирус или сертификат о вакцинации. Кроме того, правительство Албании до конца 2021 года отменило визы для российских туристов. Безвизовый период длится 90 дней с момента въезда на территорию страны на срок до полугода.

С 10 июня оперштаб разрешил запустить чартерное авиасообщение с Албанией. Рейс Москва – Тирана выполняют "Уральские авиалинии" из аэропорта "Домодедово" раз в неделю.