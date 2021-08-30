"Завершается летняя туристическая чартерная программа из Москвы на Сахалин. Всего в рамках реализации программы, которая запущена с 3 июля впервые, выполнено 10 авиарейсов. После успешно реализованной летней программы планируется запуск зимней чартерной программы на Сахалин. Локомотивом зимнего отдыха на острове станет лучший на Дальнем Востоке спортивно-туристический комплекс "Горный воздух", — рассказали в пресс-службе.

По словам исполняющей обязанности министра туризма Сахалинской области Наталии Пахолковой, это первая большая комплексная работа по приему чартеров в регионе.

Как отметили в TUI Россия, всего за время реализации программы ей воспользовались 3200 туристов. Из них почти половина тех, кто приобрел пакетные туры, остальные гости прилетали на остров самостоятельно, купив только билет на чартер.

По словам заместителя генерального директора TUI Россия Александра Сирченко, самолеты вместимостью 340 мест летали на Сахалин со 100% загрузкой.

"Впервые в рамках чартерной программы были сформированы туры в обратном направлении, сахалинцы получили возможность на чартерах прилететь в Москву, где им были переложены интересные и насыщенные программы", — добавил он.

Чартерные туристические рейсы на Сахалин стартовали 3 июля. В рамках летней чартерной программы TUI Россия разработал три экскурсионные программы в разном ценовом сегменте. В пакеты включен перелет, трансфер до отеля, проживание в гостинице с завтраками, экскурсии по программе.