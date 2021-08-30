Шэринг "Зарядись Петербургом!" запустят в несколько этапов без привлечения бюджетных средств.

Сначала пауэрбанки напрокат будут доступны в офисах и павильонах Городского туристско-информационного бюро. Сами устройства будут находиться в автомате, узнаваемом по яркому оформлению в стилистике метабренда Петербурга. Для выдачи понадобится установить приложение на смартфон и произвести в нем оплату.

Затем подобные автоматы появятся в местах главных достопримечательностей, городских праздников и фестивалей, организуемых комитетом по развитию туризма, а также на выставках и в других точках притяжения туристов.

Бюро также даст воспользоваться пауэрбанком бесплатно в течение 30 минут, так как необходимость зарядить гаджет может появиться у туриста внезапно. В комплекте с внешним аккумулятором будут выданы соединяющие кабели с основными типами разъемов.