"С 30 августа ОАЭ возобновили выдачу туристических виз иностранцам, вакцинированным препаратами, одобренными ВОЗ. Решение распространяется на граждан всех иностранных государств, в том числе тех, откуда ранее въезд был запрещен. В отношении непривитых туристов остаются ранее введенные правила", — пишет издание.

Как отмечает портал, сертификаты вакцинации можно зарегистрировать через платформу Федерального управления по вопросам идентификации и гражданства (ICA) и в приложении Al Hosn.

В настоящее время ВОЗ одобрила вакцины AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer-BioNTech, Sinopharm и Sinovac. Туристам с прививкой этими препаратами больше не нужно сдавать два ПЦР-теста для посещения ОАЭ (один перед поездкой, один по прилету).

Что касается российских туристов с прививкой "Спутником V", то для них правила остаются прежними. Прибывающим в ОАЭ (аэропорты Дубай и Шарджа) необходимо иметь при себе справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за 72 часа до вылета на английском или арабском языке. Распечатанный документ с оригинальной печатью предоставляется во время регистрации на рейс. Дети в возрасте до 12 лет и пассажиры с инвалидностью от средней до тяжелой степени не подлежат тестированию.

Также требуется полис медицинского страхования, покрывающий лечение от коронавируса и обсервацию на территории ОАЭ в случае положительного ПЦР-теста и заполненная "Декларация о состоянии здоровья" с отметкой об отсутствии симптомов заболевания. Эту форму следует заранее распечатать и заполнить перед регистрацией на рейс.

По прилету туристы должны сдать еще один ПЦР-тест и установить на мобильный телефон приложение DXB Smart App или Pure Health App. Тест бесплатный, но покидать номер гостиницы будет запрещено до получения результатов, которые появятся в приложении.

Для въезда в Абу-Даби россиянам, помимо ПЦР-тестов, нужно соблюдать десятидневный карантин.