"Ситуация нормальная (с заболеваемостью COVID-19 — ИФ), это позволяет не только очно начать обучение, но и не ограничивать детей по внеурочной активности", — сказала Ракова в понедельник на пресс-конференции в Москве.

Она пояснила, что речь идет о выездах на экскурсии, в музеи и другие "интересные места города".

"Никаких ограничений по кружкам и секциям тоже на сегодня не вводятся", — добавила Ракова.

По ее словам, обучение в кружках будет организовано по отдельным группам для эпидемиологической безопасности.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что заболеваемость COVID-19 в Москве снизилась до минимальных значений.