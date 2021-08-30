"Мы его уже доделаем, в этом году мы планируем до конца года закончить акваторию, она 300 на 300 метров, глубина не менее 8-ми, большое количество судозаходов. И мы думаем, что оттуда — такой был расчет — будет начинаться вся речная навигация Центральной России, Поволжья до Астрахани и в Санкт-Петербург. Мы хотели бы Вас пригласить в 2022 году, как Вам будет удобно, в середине года, июнь-июль, на открытие нашего речного порта", — сказал Руденя.

Глава региона также сообщил, что рассматривается возможность строительства рядом железной дороги. "Но пока это в проектах, чтобы можно было из Москвы напрямую доезжать туда. У нас трасса М-11 приходит очень удобно, и такой же комплекс будет полноценный", — подчеркнул Руденя.

Первоначально речной порт в Завидово планировалось ввести в эксплуатацию к 1 ноября 2022 года.

Как сообщалось, строительство комплекса обеспечивающей инфраструктуры кластера "Волжское море" в устье реки Шоша стартовало в Тверской области в 2020 году. Стройка разделена на несколько этапов.

Первый этап проекта предполагает устройство причального сооружения, создание акватории порта и проведение берегоукрепительных работ. Длина причала составит 791 метр. В основе его конструкции — стальной шпунт.

Второй этап реализации проекта предусматривает устройство наружных инженерных сетей порта: водоотведения, связи, электро-, газо- и теплоснабжения.

Третий этап включает в себя строительство подъездной автомобильной дороги протяженностью 640 метров, которая соединит порт с подъездом к поселку Шоша. Предусмотрено устройство тротуаров и пешеходных дорожек.

Завершающим этапом проекта может стать строительство железной дороги до транспортно-пересадочного узла "Завидово". Таким образом, порт станет частью транспортно-пересадочного узла с инфраструктурой для обслуживания пассажиров, объединяющего автомобильный, железнодорожный и водный туристический транспорт.