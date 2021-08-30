"С 15 сентября визовые заявления на Бельгию не будут приниматься в визовых центрах TLScontact. С этого дня все заявления будут принимать VFS. Заявления, поданные до 14 сентября, будут обработаны TLScontact, как и прежде", — говорится в сообщении визового оператора.



Как отметили в TLScontact, заявления, поданные по почте и полученные до 10 сентября, будут обработаны, как и раньше. Любые почтовые заявления, полученные после 10 сентября, приниматься не будут. Все заявления, поданные через TLScontact, будут полностью обработаны до момента возврата паспорта.



TLScontact оформлял шенгенскиие визы для россиян, планирующих поездку в Бельгию, в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске.



В настоящее время въезд из РФ в Бельгию с туристическими целями невозможен. Въезд разрешен лицам с ВНЖ, транзитным пассажирам, командированным и по семейным обстоятельствам.