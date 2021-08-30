По данным полиции, трое сотрудников для привлечения клиентов изготавливали поддельные бланки с фиктивными результатами лабораторных исследований на COVID-19, а также штампы и печати одного из медицинских учреждений Ульяновской области.

"Данные справки они предлагали выезжающим за границу и вернувшим из-за рубежа гражданам вместе с туристическими путевками. Каждый поддельный бланк оценивался продавцами в 1200 рублей", — говорится в сообщении.

Количество реализованных поддельных документов в пресс-релизе не уточняется.

В помещении турфирмы и салоне полиграфических услуг проведены обыски, изъяты готовые поддельные справки, оргтехника, бланки, печати, штампы, отмечает полиция.

По данному факту следственные органы возбудили уголовные дела по ч.4 ст.159 (мошенничество), ч.3 ст.35 ч.1 ст.327 (совершение группой лиц подделки, изготовления документов, штампов, печатей или бланков) УК РФ.