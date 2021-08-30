Вылеты запланированы с частотой 1 раз в 11 суток на широкофюзеляжных Boeing 777-300ER. Как уточнили в пресс-службе AZUR air "Интерфаксу", полеты будут выполняться в аэропорт Ла-Романы.

Согласно данным на сайте новосибирского аэропорта "Толмачево", AZUR air будет единственной компанией, выполняющей прямые рейсы из Новосибирска в Ла-Романы.

Чартерные рейсы из Новосибирска в Доминиканскую республику производятся в рамках соглашений авиакомпании с туроператором Anex Tour.

Доминиканская республика — популярное направление зимнего пляжного отдыха, была закрыта для россиян с марта 2020 по начало августа 2021 года. С 9 августа оперштаб РФ разрешил выполнять три рейса в неделю из Москвы в Пунта-Кану, Ла-Роману и Пуэрто-Плата.

Для посещения Доминиканы и выезда из нее российским туристам потребуется заполнить анкету E-Ticket. После заполнения всех данных пассажир получает QR-код, который сканируется при въезде и выезде из страны. Заявление на оформление электронного билета, а также инструкция по его заполнению доступны на русском языке.

Справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус для путешествия в Доминикану не требуется. По прибытии туристам измеряют температуру и проводят выборочное тестирование на COVID-19. В случае положительного результата гражданин направляется на изоляцию в аккредитованные Минздравом объекты размещения.