"Совместно с Минпромторгом Дагестана прорабатываются турмаршруты по промышленным предприятиям. В предварительный список включены Чиркейская ГЭС, Кизлярский коньячный завод, ООО ПП "Кизляр", ОАО "Дербентский завод игристых вин", АО "Международный аэропорт "Махачкала", ООО "Дагестан Стекло Тара". По мере роста востребованности и популярности данных маршрутов, предполагается дополнение и расширение списка промышленных предприятий, включенных в туристские проекты", — сказал он.

Мерданов отметил, что, по мнению представителей туристского сообщества Дагестана, турпоток на объекты промышленного туризма республики может составить до 100 тыс. человек в год.

"Список объектов промышленного туризма будет расширяться. Мы надеемся, что к этому направлению подключатся предприятия строительной, пищевой, легкой промышленности и др. Уверен, что в республике имеется значительный потенциал для развития этого перспективного направления туризма", — подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, в августе 2021 года в Дагестане на Чиркейской гидроэлектростанции был открыт первый в России туристический маршрут на ГЭС. Объект включен в кольцевой брендовый туристический маршрут "Легенды Дагестана". Чиркейская ГЭС — это самая мощная гидроэлектростанция на Северном Кавказе, имеющая вторую по высоте плотину в России и самую высокую в стране арочную плотину.