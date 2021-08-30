"При подготовке к мероприятиям ВЭФ прошу сфокусироваться на нескольких наиболее важных моментах. Первое — это уровень бюджетной обеспеченности, сбалансированности бюджета. Я буду модерировать сессию, посвящённую этой теме. Конечно, мы понимаем ключевое значение этого фактора для Камчатского края. Уверен, что успешная постановка наших инициатив на ВЭФ будет способствовать повышению наших бюджетных возможностей", — поручил губернатор региона Владимир Солодов краевому правительству в понедельник на оперативном совещании.

По его словам, второе важное для региона направление — "устойчивое развитие рыбохозяйственного комплекса, в том числе защита интересов рыбопромышленников, которые инвестируют в береговую переработку".

Третье направление — новые возможности, связанные с инвестициями в туризме. "Мы видим, что эта тема вызывает большой интерес и у нас есть реальные возможности по привлечению дополнительных средств в эту сферу", — цитирует пресс-служба Солодова.

Он добавил, что на ВЭФ также собирается выделить вопросы транспорта, в частности функционирование дальневосточной авиакомпании, и доступа к сети интернет. "Надеюсь, нам удастся на форуме окончательно определиться со сроками, и соглашения с инвесторами, которые будут заниматься строительством оптоволокна до Оссоры, будут подписаны", — сказал губернатор.

Ранее пресс-служба правительства региона сообщала, что на ВЭФ власти Камчатского края планируют подписать более 10 соглашений с инвесторами в сферах туризма, гостиничного дела, а также связи, энергетики, образования. Одной из тем обсуждения на форуме станет внедрение зеленых стандартов на примере Камчатского края, "речь пойдёт о формировании "зеленого" мышления как важной части "зеленой" экономики".

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 2-4 сентября.